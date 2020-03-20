30 Сентября 2020
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Общество Курганская область
ЦПКиО (2019) | Фото:Накануне.RU

Шумков: "Мы слышим людей – это касается не только благоустройства, речь идет и о дорожных работах"

Губернатор Курганской области Вадим Шумков с руководителями профильных департаментов и в сопровождении главы Кургана Андрея Потапова посетили ЦПКиО и парк Победы - чиновники проверили благоустройство парков и наметили задачи на дальнейшее обновление территорий.

Шумков отметил, что в ЦПКиО в этом году поменяют "уставшие" дорожки, обновят парк аттракционов, отремонтируют мосты.

"Поработаем с внутренним наполнением зеленой зоны. Я надеюсь, до конца сезона горожане увидят очень красивую, совсем другую картину. Самое главное, что это далеко не единственная площадка. Мы завершим набережную. Говорим сейчас еще про одну большую площадку в городе Кургане и ряд небольших площадок, включая Детский парк", - сказал глава региона.

В парке Победы сделали входную группу - там зажгутся экраны, на которых будут показывать фотографии участников Великой Отечественной воны, с наступлением лета запустят новый фонтан в центре парка.

Вадим Шумков отметил, что в Кургане растут не только объемы ремонтов и благоустройства, но и требования к их качеству:

"Мы слышим людей - это касается не только благоустройства, речь идет и о дорожных работах. За качеством работ будем следить очень жестко. Варианта три. Первое - если работа сделана с браком или недоделана, она не принимается и не оплачивается. Второй вариант - если были скрытые дефекты, когда закатывают дорогу и не рассчитана нагрузка на грунт и потом появляются трещины или начинает проваливаться асфальт, подрядчик обязан исправлять это в рамках гарантийного срока. За этим тоже будут очень строго следить. И третье - если жители видят, что не реагирует заказчик, муниципалитет, подведомственная организация, убедительная просьба - не тратить время и нервы в интернете, а сразу обращаться в прокуратуру и к заказчику", - сказал Шумков.

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Шумков: "Мы слышим людей – это касается не только благоустройства, речь идет и о дорожных работах"

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Теги: Вадим Шумков, ЦПКиО, парк Победы, благоустройство



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