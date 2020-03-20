Заксобрание Ямала ограничивает прием граждан из-за коронавируса

Заксобрание Ямало-Ненецкого автономного округа приостанавливает прием граждан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного парламента.

"Рекомендуем обращаться в письменной форме через интернет-приемную на официальном сайте Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа или отправлять сообщения на электронный адрес заксобрания", - говорится в сообщении.

Напомним, на Ямале был введен режим повышенной готовности, отменяются все спортивные, зрелищные и иные мероприятия. Под отмену попал, в частности, День оленевода. Отметим, что в регионе официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом пока нет.