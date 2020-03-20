Мария Захарова: "Я прекрасно понимаю, что такое копить, откладывать. Я живу на зарплату"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова посочувствовала тем, у кого из-за коронавируса сорвался отпуск или поездка.

"Я прекрасно понимаю, что такое копить, я живу на зарплату. Наверное, это всем покажется неправдой, но на отпуск тоже собираешь, копишь, и это нормально. Так мы живём всей нашей семьёй, все близкие живут так же. Я прекрасно понимаю, что такое копить, купить заранее тур, откладывать. Я с уважением отношусь к людям, которые это планируют заранее для того, чтобы минимизировать свой ущерб", - заявила Захарова в эфире радио "Говорит Москва".