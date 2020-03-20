В Челябинске компанию оштрафовали на полмиллиона рублей за передачу взятки замдиректора геронтологического центра

ООО ТК "Новопродукт" оштрафовали на полмиллиона рублей за передачу взятки заместителю директора Челябинского геронтологического центра, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Руководитель организации передал взятку замдиректора геронтологического центра за совершение действий в сфере осуществления закупок в пользу организации.

Организацию привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 500 тыс. руб.

Добавим, что ранее руководитель организации был осужден за передачу взятки, а замдиректора геронтологического центра – за получение взятки и служебный подлог.