Песков про слабость рубля: "Клеить такие ярлыки на основе четырех дней – неправильно"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал текущую ситуацию с нефтью и рублем.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков не согласен, что рубль сейчас слабый: "Клеить такие ярлыки на основе четырех дней неправильно". Факторами снижения цены рубля в Кремле считают комплекс обстоятельств: неблагоприятная мировая конъюнктура, "идеальный шторм" и эмоциональные последствия.

Что касается нефти, то тут, по мнению Пескова. "ничего страшного не происходит", хотя "конъюнктура на нефтяных рынках неприятная". Также в Кремле не согласны с мыслью о том, что нынешние цены на нефть – катастрофа для России в среднесрочной перспективе.

Еще одно заявление: оказывается, Россия не ведет нефтяную войну с Саудовской Аравией.