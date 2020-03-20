30 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков про слабость рубля: "Клеить такие ярлыки на основе четырех дней – неправильно"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал текущую ситуацию с нефтью и рублем.
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Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков не согласен, что рубль сейчас слабый: "Клеить такие ярлыки на основе четырех дней неправильно". Факторами снижения цены рубля в Кремле считают комплекс обстоятельств: неблагоприятная мировая конъюнктура, "идеальный шторм" и эмоциональные последствия.

Что касается нефти, то тут, по мнению Пескова. "ничего страшного не происходит", хотя "конъюнктура на нефтяных рынках неприятная". Также в Кремле не согласны с мыслью о том, что нынешние цены на нефть – катастрофа для России в среднесрочной перспективе.

Еще одно заявление: оказывается, Россия не ведет нефтяную войну с Саудовской Аравией.

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Песков про слабость рубля: "Клеить такие ярлыки на основе четырех дней – неправильно"

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Теги: дмитрий песков, курс рубля, курс доллара, идеальный шторм, цены на нефть, саудовская аравия



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