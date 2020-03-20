Вахтовики Ямала возмущаются продлением смены из-за коронавируса: "Компания просто решила сэкономить на перелетах"

Профсоюзы рекомендуют рабочим, которые принудительно остаются на вахте на Ямале в рамках профилактики коронавируса, защищать свои права, если решение о продлении работы принято без их одобрения, передает корреспондент Накануне.RU. Некоторые вахтовики считают, что продление вахты на самом деле применяется просто ради экономии средств на авиаперелетах.

Напомним, ранее губернаторы Тюменской области, Югры и Ямала объявили о введении в регионах режима повышенной готовности. Одна из рекомендаций для северных автономий - продление вахты. Этой мерой воспользовалась, в частности, "Газпром добыча Надым". Руководство разово увеличило продолжительность вахты на объектах полуострова Ямал до двух с половиной месяцев, на объектах Надым - Пур - Тазовского региона - до полутора месяцев.

В редакцию Накануне.RU обратился рабочий Иван, который трудится вахтовым методом. Он рассказал, что "Газпром добыча Уренгой" своих вахтовиков "закрывает" на три месяца.

"После трехмесячного отдыха снова придется заезжать на два месяца вместо месяца. Срок изоляции больше, чем у остальных организаций, и не разовый. Чем объяснить такой беспредел? Приходит на ум только то, что это сделано для экономии средств на перелетах, а не в целях предупреждения заражения. Иначе эти меры носили бы разовый характер, и срок изоляции был бы, как у всех других организаций. Но для компании вахтовики - не люди, раз так можно поступать с ними и их семьями", - отметил Иван.

В пресс-службе "Газпром добыча Уренгой" Накануне.RU сообщили, что все меры, принимаемые в компании, направлены, в первую очередь, на сохранение здоровья и безопасности жизни работников предприятия, а также на предотвращение распространения коронавируса.

"Согласно трудовому законодательству, в исключительных случаях продолжительность вахты может составлять до трех месяцев (ст.299 ТК РФ). Изменение графика работы сотрудников "Газпром добыча Уренгой", трудящихся вахтовым методом, связано с постановлением губернатора Ямала "О введении режима повышенной готовности"", - уточнили в пресс-службе.

В ГДУ не прокомментировали обвинения в экономии денег на перелетах, но выразили надежду, что вскоре комплекс мер можно будет пересмотреть.

"Как только ситуация стабилизируется, комплекс превентивных мер, который реализуется в настоящее время, будет пересмотрен и изменен. Мы все заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее вернуться к плановому графику работы", - резюмировали в компании.

Ранее на сайте "Газпром добыча Уренгой" появилась информация о том, что с 21 марта продолжительность вахты увеличена до 90 дней.

"Для поддержания социальной защищенности газодобытчиков, трудящихся вахтовым методом, в каждом месяце межвахтового отдыха им выплатят аванс в размере 0,5 установленного должностного оклада с начислением районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера", - уточнили в компании.

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков в разговоре с Накануне.RU отметил, что ему неизвестно о сложившейся ситуации. Если она не согласована с работниками, им надо в случае отсутствия профсоюза самоорганизоваться и защищать свои права.

"Если к нам будут обращения, мы будем проверять ситуацию на нарушение трудового законодательства", - сказал Шершуков.