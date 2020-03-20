"Предлагают суперсредства, вакцину и даже амулеты": на Среднем Урале с приходом коронавируса объявились мошенники

В Свердловской области на фоне коронавируса могут активизироваться интернет-мошенники. С таким предупреждением выступили Уральское главное управление Банка России и министерство финансов региона.

Как рассказал начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов, мошенники маскируются под официальные ведомства, а их легенды могут быть самыми разными: например, в письмах от имени всемирной организации здравоохранения они предлагают перейти по ссылке и узнать о "самых эффективных мерах защиты от инфекции".

"В иных случаях авторы сообщений предлагают поддержать "разработку вакцины от коронавируса", призывают делать пожертвования для помощи заболевшим, предлагают купить медицинские маски, супердезинфицирующие средства, вакцину и даже амулеты, которые защищают от болезни. В действительности обманщики используют эту ситуацию в своих интересах", - говорит эксперт.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, главная цель злоумышленников проста: украсть деньги с карты либо получить доступ к персональным данным, сообщениям и банковским приложениям жертвы. Чтобы не попасться на уловки преступников, необходимо соблюдать следующие правила.

Во-первых, следует верить только надежным источникам информации. На все устройства необходимо установить антивирус и регулярно обновлять его. Нужно воздержаться от лишних контактов и никогда не переходить по ссылкам из писем незнакомых отправителей.

Специалисты также советуют завести отдельную карту для онлайн-платежей и класть на нее нужную сумму непосредственно перед покупкой. А если злоумышленники все же получили данные карты, нужно немедленно заблокировать ее.

Напомним, на Среднем Урале уже фиксируются случаи веерных рассылок аудио- и текстовых сообщений в популярных мессенджерах, в которых говорится о якобы имеющихся планах по прекращению в России внутренних автомобильных, железнодорожных и авиасообщений. Неизвестные анонимы предупреждают о скором введении полного карантина и призывают закупать продукты впрок. В свердловском штабе по борьбе с коронавирусом говорят, что на самом деле эта информация не соответствует действительности.