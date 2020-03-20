Роскомнадзор потребовал удалить фейки про коронавирус на сайте "Эха Москвы" и ряда других СМИ

Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ удалить "недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом добросовестных сведений". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Информацию РКН проверил вместе с Генпрокуратурой и правоохранительными органами, она касалась коронавируса.

"20 марта на основании требований Генеральной прокуратуры Российской Федерации Роскомнадзор потребовал у ряда СМИ ("Эхо Москвы", "Говорит Магадан") удалить недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом достоверных сведений, создающую угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности", - говорится в сообщении.

К редакциям и учредителям этих СМИ "будет применяться административное воздействие" (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ).

Также ведомство потребовало удаление такой информации с платформы YouTube, из соцсетей "ВКонтакте" и Instagram.