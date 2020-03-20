Весенний призыв не будет переноситься из-за коронавируса – Шойгу

Весенний призыв в России не будет перенесен из-за коронавируса и начнется по графику 1 апреля. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Ранее о возможности переноса призывной кампании заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он сообщил, что по этому вопросу Кремль будет консультироваться с оборонным ведомством. Вероятно, консультации закончились отказом от переноса.

Вкупе с возможным переносом призыва в Кремле рассматривали и возможный перенос голосования по поправкам в Конституцию, сказал Песков. Пока эта дата тоже не изменялась, плебисцит намечен на 22 апреля.

Переносы и отмены связаны с эпидемией коронавируса COVID-19. На сегодня в России зафиксировано 199 случаев заболевания, одна женщина с коронавирусной инфекцией скончалась от обострения хронических заболеваний. Девять человек полностью выздоровели.