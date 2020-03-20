Счетная палата за год выявила нарушений почти на триллион рублей

В ходе проверок Счетной палаты (СП) РФ в 2019 году было выявлено нарушений на 885 млрд руб., что на 112 млрд руб. больше, чем годом ранее. Об этом заявил глава СП Алексей Кудрин на комитете Государственной Думы при представлении годового отчета о работе СП.

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По словам Кудрина, 36% от этой суммы – это нарушения бухгалтерского учета, 25% - нарушения в процессе формирования и исполнения бюджета.

В парламенте в целом положительно оценили работу СП. Кудрин же отметил, что стратегия СП предполагает не просто аудит, а совершенствование госуправления, когда СП становится стратегическим партнером.

Что касается самого отчета, то региональные контрольно-счетные органы отмечают его новизну - он написан простым языком, понятным для людей, имеющих только общее представление о работе органов внешнего финансового контроля.

Как ранее сообщало Накануне.RU, одним из основных приоритетов СП станет мониторинг нацпроектов.