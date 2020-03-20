Главе Сургута и другим чиновникам измеряют температуру на входе в мэрию

С сегодняшнего дня в администрации Сургута ввели новую форму контроля: теперь на входе всем измеряют температуру. Об этом сообщил сам глава города Вадим Шувалов в своей социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"На входе всем измеряют температуру. Даже если будет небольшое повышение относительно привычных 36,6 — отправим домой. Сейчас важно соблюдать все меры предосторожности: с ОРВИ и простудой лучше пересидеть дома — позаботиться о себе и об окружающих", - сообщил мэр.

Температура измеряется каждому чиновнику, вне зависимости от должности. Не стал исключением и сам Шувалов.