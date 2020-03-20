YouTube и Netflix снизят качество видео из-за выросшей нагрузки на сети

В работе YouTube в России возникли серьезные сбои, их фиксирует ресурс Downdetector (больше всего жалоб из столицы, с юга страны, Поволжья и Урала).

Между тем, сегодня стало известно, что Netflix и YouTube договорились снизить качество потокового видео в Европе из-за возросшей нагрузки на сети.

YouTube заявил, что ограничение продлится минимум 30 дней. "Мы будем продолжать работать с правительствами государств и операторами сетей, чтобы минимизировать нагрузку на систему", - говорится в заявлении платформы.

Netflix тоже будет снижать скорость передачи во всех своих подразделениях в Европе в течение месяца. Это поможет сократить трафик сервиса в европейских сетях примерно на 25%.

Эпидемия коронавируса COVID-19 привела к массовому карантину в европейских странах, в результате чего выросли нагрузки на сети: кто-то из дома работает, а кто-то – развлекается. Так, по оценкам Bloomberg, потоковый трафик в Европе в прошлые выходные увеличился более чем на 20%, в Австрии и Испании – более чем на 40%.