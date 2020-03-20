Пропавшая в Екатеринбурге любительница шумных тусовок найдена погибшей

В Екатеринбурге прекращены поиски пропавшей 19-летней Яны Смирновой.

Напомним, девушка исчезла 28 февраля. Ее искали волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Как сообщили Накануне.RU в отряде, Яна найдена, она погибла. Подробности там раскрывать не стали и принесли соболезнования родным и близким.

Ранее стало известно, что девушка очень часто участвовала в тусовках, которые искала через паблик "Вписки Екатеринбурга". В середине марта ее якобы видели в магазине в микрорайоне Вторчермет, где она проживала.

Подруги Яны Смирновой рассказывали, что ранее она никогда не пропадала так надолго и всегда выходила на связь через социальные сети. Кроме того, одна из них утверждала, что любительница шумных компаний может находиться в Башкирии.