30 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
(2018) | Фото: Накануне.RU

Пропавшая в Екатеринбурге любительница шумных тусовок найдена погибшей

В Екатеринбурге прекращены поиски пропавшей 19-летней Яны Смирновой.

Напомним, девушка исчезла 28 февраля. Ее искали волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

Как сообщили Накануне.RU в отряде, Яна найдена, она погибла. Подробности там раскрывать не стали и принесли соболезнования родным и близким.

Яна Смирнова(2020)|Фото: vk.com/lizaalertekb

Ранее стало известно, что девушка очень часто участвовала в тусовках, которые искала через паблик "Вписки Екатеринбурга". В середине марта ее якобы видели в магазине в микрорайоне Вторчермет, где она проживала.

Подруги Яны Смирновой рассказывали, что ранее она никогда не пропадала так надолго и всегда выходила на связь через социальные сети. Кроме того, одна из них утверждала, что любительница шумных компаний может находиться в Башкирии.

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Пропавшая в Екатеринбурге любительница шумных тусовок найдена погибшей

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Теги: девушка, розыск, погибла, Екатеринбург



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Развитие сюжета:

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