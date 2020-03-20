30 Сентября 2020
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Владимир Пузырев, обвиняемый в ДТП на 8 марта-Фурманова в Екатеринбурге (2018) | Фото: Накануне.RU

Лихача, сбившего в центре Екатеринбурга трех человек, приговорили к 6,5 годам тюрьмы 

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор екатеринбуржцу Владимиру Пузыреву. Мужчина осенью 2018 года устроил в центре города на улице Фурманова страшную аварию, сбив трех человек. Как ранее писало наше агентство, управляя машиной Honda СR-V, автомобильный лихач наехал на мать с ребенком в коляске, а также на мужчину. Аварию Пузырев спровоцировал прямо на тротуаре. Все пострадавшие получили тяжелые травмы.

Как передает корреспондент Накануне.RU, Пузырев, который ездил по поддельному удостоверению, сегодня был признан виновным.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6 месяцев. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии. После освобождения ему будет запрещено выезжать за пределы города, посещать митинги, фестивали и другие публичные мероприятия. Также Пузырев должен возместить ущерб пострадавшим и выплатить 1,5 млн, 550 тыс. и 950 тыс. руб.

ДТП, Фурманова - 8 Марта(2018)|Фото: Накануне.RU

ДТП, Фурманова - 8 Марта(2018)|Фото: Накануне.RU

Отметим, что внятного объяснения произошедшему так и не прозвучало. На суде GTA-гонщик "уходил в себя".

Пузыреву зачтут срок с момента взятия под стражу в 2018 году.

Пока приговор в законную силу не вступил.

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Лихача, сбившего в центре Екатеринбурга трех человек, приговорили к 6,5 годам тюрьмы 

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Теги: Владимир Пузырев, ДТП на Фурманова



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