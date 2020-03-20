Свердловское УФАС заинтересовалось ценами на продукты на фоне коронавируса

Антимонопольная служба начала проверки цен на продукты питания в Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском УФАС России, проверяются действия (бездействие) поставщиков и торговых сетей на предмет нарушения статьи федерального закона "О защите конкуренции", которой предусмотрен запрет на создание картелей и заключение антиконкурентных соглашений, направленных на установление и поддержание цен. Ведомством уже направлены соответствующие запросы в адрес торговых сетей и их поставщиков.

При выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства УФАС устроит внеплановые выездные проверки. Если же факты подтвердятся, к поставщикам и торговым сетям будут применены незамедлительные меры реагирования.

Как добавили в антимонопольной службе, также ведется мониторинг цен на ряд жизненно необходимых продовольственных товаров. За нарушения предусмотрена административная ответственность.

Напомним, в Свердловской области на фоне коронавируса вырос спрос на крупы, консервы и чай. Власти уверяют, что регион полностью обеспечен продовольствием и у уральцев нет никаких причин для беспокойства.