Общественный транспорт Вологодчины дезинфицируют уже третий день

Уже третий день подряд на предприятиях и организациях, которые обеспечивают функционирование общественного транспорта в Вологодской области, проводится профилактическая обработка в целях предотвращения распространения вирусов, передает корреспондент Накануне.RU. Каждые 6 часов на конечных остановках и по окончанию смены проводится дезинфекция в наземном общественном транспорте.

«Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области всем перевозчикам, собственникам автовокзалов, автостанций разосланы методические рекомендации Роспотребнадзора по проведению уборки и дезинфекции автомобилей, используемых для перевозки пассажиров и объектов инфраструктуры», - подчеркнул руководитель департамента Андрей Накрошаев.

В работы по дезинфекции входит проветривание, влажная уборка салона и обязательная профилактическая дезинфекция - протирание специальными растворами ручек дверей, поручней, подлокотников кресел и терминалов. В междугородних автобусах также обрабатывают откидные столики, пряжки ремней безопасности, персональные панели управления, индивидуальные видеомониторы. Сотрудникам транспортных предприятий перед рейсом выдают одноразовые маски и кожные антисептики для обработки рук и дезинфицирующие средства. Кроме того, водители и кондукторы с проявлениями острых респираторных инфекций не допускаются к работе. Рекомендации Роспотребнадзора касаются и железнодорожного и воздушного видов транспорта.