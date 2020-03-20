30 Сентября 2020
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Общество Северо-Западный ФО Вологодская область
дезинфекция общественного транспорта, автобус, коронавирус (2020) | Фото: mtdi.mosreg.ru

Общественный транспорт Вологодчины дезинфицируют уже третий день

Уже третий день подряд на предприятиях и организациях, которые обеспечивают функционирование общественного транспорта в Вологодской области, проводится профилактическая обработка в целях предотвращения распространения вирусов, передает корреспондент Накануне.RU. Каждые 6 часов на конечных остановках  и по окончанию смены проводится дезинфекция в наземном общественном транспорте. 

«Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области всем перевозчикам, собственникам автовокзалов, автостанций разосланы методические рекомендации Роспотребнадзора по проведению уборки и дезинфекции автомобилей, используемых для перевозки пассажиров и объектов инфраструктуры», - подчеркнул руководитель департамента Андрей Накрошаев.

дезинфекция транспорта, коронавирусная инфекция, защитный костюм(2020)|Фото:пресс-служба правительства Вологодской области

В  работы по дезинфекции  входит проветривание, влажная уборка салона и обязательная профилактическая дезинфекция - протирание специальными растворами ручек дверей, поручней, подлокотников кресел и терминалов. В междугородних автобусах также обрабатывают откидные столики, пряжки ремней безопасности, персональные панели управления, индивидуальные видеомониторы. Сотрудникам транспортных предприятий перед рейсом выдают одноразовые маски и кожные антисептики для обработки рук и дезинфицирующие средства. Кроме того, водители и кондукторы с проявлениями острых респираторных инфекций не допускаются к работе. Рекомендации Роспотребнадзора касаются и  железнодорожного и воздушного видов транспорта.

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Общественный транспорт Вологодчины дезинфицируют уже третий день

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Теги: общественный транспорт, коронавирусная инфекция, дезинфекция, защитные маски



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