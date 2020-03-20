Досрочное голосование по поправкам в Конституцию может продлиться неделю – Памфилова

Центральная избирательная комиссия России не исключает, что досрочное голосование по поправкам в Конституцию в ряде случаев может растянуться на неделю – с 15 по 21 апреля.

"Исходя в первую очередь из необходимости максимально применить все профилактические меры, мы предусматриваем расширение проведения досрочного голосования, в том числе вне помещения, с трех до семи дней. Это мы отдаем на ваше решение, дорогие наши коллеги. Это по решению избирательной комиссии субъекта РФ, исходя из той ситуации, которая будет у вас складываться", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

Памфилова при этом продолжает настаивать на том, что подготовка к голосованию ведется в обычном режиме, переносить его пока не планируется.

Международных наблюдателей на голосовании не будет, поскольку процедура голосования, указанная в законе, этого не предусматривает.

Что касается бюллетеней для избирательных участков за рубежом, то в части стран они могут быть отпечатаны на месте, а не доставлены их России, поскольку границы этих государств закрыты из-за коронавируса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено, если ситуация с коронавирусом станет опасной для граждан. Он отметил, что решение примет Путин.

Указ о назначении днем общероссийского голосования 22 апреля Путин подписал накануне. Тогда же Песков опроверг информацию о возможном переносе голосования на 12 июня и говорил, что альтернативные даты пока не рассматриваются.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что "никто не собирается проводить голосование по поправкам в Конституцию РФ, если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться". При этом пока комиссия продолжает подготовку к голосованию.