Жители Зауралья съездили на месторождение урана, чтобы убедиться в его полной экологической безопасности

В Зауралье предприятие "Далур" организует экскурсии для простых граждан на месторождение урана. В очередной раз жители Звериноголовского района съездили на Добровольное месторождение, расположенное возле села Труд и знание. В экскурсии приняли участие школьники, студенты и другие граждане.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе "Атомредметзолото", подобные выезды проводятся уже несколько лет.

"Нам очень приятно, что постоянно увеличивается число желающих увидеть производство своими глазами, убедиться в его полной экологической безопасности. Это вполне понятное желание людей, которые живут на территории, где мы собираемся разрабатывать урановое месторождение. И наша задача - ответить на все вопросы, показать всю производственную цепочку, чтобы развеять любые сомнения", - отметил руководитель проекта "Добровольное" компании "Далур" Виталий Овчаренко.

Сейчас на Добровольном месторождении пока проводят геологоразведочные работы - уран там еще не добывают. Пробурены 104 из 238 разведочных скважин. Специалисты должны определить границы так называемого рудного тела, содержание урана, а также дать характеристику руд и рудовмещающих пород.

При бурении специалисты берут образцы залегающих пород и отправляют их на исследование, после этого ликвидируются, а территория рекультивируется.

Традиционно на площадке провели замеры радиации - каждый смог убедиться, что фон составил от 0,04 до 0,06 мкЗв/час, с учетом того, что естественный фон в Курганской области превышает 0,1 мкЗв/час.