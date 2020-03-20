В Вологодской области частным образовательным организациям запретили проведение мероприятий с детьми

Государственные и муниципальные организации дополнительного образования Вологодской области приостанавливают работу и переходят на образовательные программы с детьми в дистанционном формате, передает корреспондент Накануне.RU.

При этом, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, в департамент образования региона обращаются родители, которые рассказывают о том, что некоторые частные организации продолжают реализовывать дополнительные общеобразовательные программы для детей, даже несмотря на решения губернатора. На Вологодчине 72 негосударственные организации реализуют дополнительные общеобразовательные программы.

В связи с обращениями родителей, департамент образования выступил с предложением внести изменения в постановление правительства области о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Предлагается внести изменения в те пункты, которые касаются рекомендаций юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательные программы с детьми, о приостановке реализации дополнительных общеобразовательных программ и отмене детских мероприятий.

Руководителям частных образовательных организаций рекомендовано внимательно отнестись к здоровью детей и обеспечить выполнение решений оперативного штаба.