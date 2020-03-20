30 Сентября 2020
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Образование Северо-Западный ФО Вологодская область
карантин, школа (2016) | Фото: zdolbuniv.com

В Вологодской области частным образовательным организациям запретили проведение мероприятий с детьми

Государственные и муниципальные организации дополнительного образования Вологодской области приостанавливают  работу и переходят на образовательные программы с детьми в дистанционном формате, передает корреспондент Накануне.RU.

При этом, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, в департамент образования региона обращаются  родители, которые рассказывают  о том, что некоторые частные организации продолжают реализовывать  дополнительные общеобразовательные программы для детей, даже несмотря на решения губернатора. На Вологодчине 72 негосударственные организации реализуют дополнительные общеобразовательные программы.

дети, дистанционное обучение, школа(2020)|Фото:пресс-служба правительства Вологодской области

В связи с обращениями родителей, департамент образования выступил с предложением внести изменения в постановление правительства области о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Предлагается внести изменения в те пункты, которые касаются рекомендаций юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательные программы с детьми, о приостановке реализации дополнительных общеобразовательных программ и отмене детских мероприятий.

Руководителям частных образовательных организаций рекомендовано внимательно отнестись к здоровью детей и обеспечить выполнение решений оперативного штаба.

 

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В Вологодской области частным образовательным организациям запретили проведение мероприятий с детьми

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Теги: меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, дополнительное образование, частные образовательные учреждения



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