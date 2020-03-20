В Магнитогорске обнаженный мужчина плавал в бассейне с детьми

В Магнитогорске голый мужчина плавал в бассейне в присутствии детей. По данному факту будет организована доследственная проверка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел утром 13 марта в правобережном центре дополнительного образования детей. В зону бассейна, где проходила тренировка детей в возрасте от 6 до 8 лет, проник посторонний мужчина.

"Находясь в обнаженном виде, несмотря на присутствующих детей, он плавал в акватории бассейна", - рассказали в прокуратуре.

Прокуратура внесла представление заместителю главы администрации Магнитогорска в связи с выявленными нарушениями. Кроме того, материалы проверки направлены в Правобережный районный следственный отдел СУ СК по Челябинской области для доследственной проверки.