30 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
На место прибыли пожарные расчеты (2018) | Фото:Накануне.RU

Несущие конструкции жилого дома в Перми, где взорвался газ, не пострадали

В жилом доме Перми, где произошёл взрыв газа, работают экстренные службы. Несущие конструкции здания не пострадали, сообщили Накануне.RU в краевом министерстве территориальной безопсности.
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Напомним, после взрыва в квартире начался пожар. В 12.52 огонь локализован, в 13.05 ликвидировано открытое горение. На пепелище найдено тело. На место трагедии прибыл мэр Дмитрий Самойлов.

"Один человек погиб. Трое пострадавших госпитализированы, их осматривают врачи. На месте работает пять бригад "скорой помощи". Разрушений несущих конструкций нет", - отметили в министерстве.

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Несущие конструкции жилого дома в Перми, где взорвался газ, не пострадали

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Теги: взрыв газа, Чернышевского, жилой дом



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