"Синара-Центр" и Галерея "Синара-Арт" приостанавливают работу

С 23 марта 2020 г. культурно-выставочный комплекс "Синара-Центр" и Галерея "Синара-Арт" приостанавливают свою работу. Культурные учреждения будут закрыты для посетителей до 12 апреля 2020г., если режим повышенной готовности не будет продлен.

Выставку Сальвадора Дали "Сюрреализм - это Я" можно посетить до 22 марта 2020 г. включительно, с 11:00 до 21:00. Экспозиция возобновит свою работу одновременно с открытием "Синара-Центра".

Запланированные мероприятия концертного зала перенесены на май 2020 г.

При этом коллектив "Синара-центра" и Галереи "Синара-Арт" не уходит на каникулы.