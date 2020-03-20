Несмотря на коронавирус: встреча выпускников КВН пройдет в Екатеринбурге в 2020 году

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев распорядился о проведении в Екатеринбурге встречи выпускников КВН в 2020 году.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, конкурсное выступление команд названо "Игра – Встреча выпускников КВН". Уже создан оргкомитет, который займется разработкой положения, подготовкой и организацией его проведения.

Какие именно команды приедут в Екатеринбург в этом году, будет известно ближе к осени.

Напомним, встреча трех команд-чемпионов высшей лиги КВН разных лет состоялась в сентябре прошлого года в новом конгресс-холле "Екатеринбург-ЭКСПО". В ней приняли участие "Уральские пельмени", сборная Камызякского края и "ГородЪ ПятигорскЪ". Ранее встречи выпускников проходили в Сочи.

В данный момент в Свердловской области из-за вспышки коронавируса действует ограничение на проведение массовых мероприятий. Официально в регионе зарегистрировано шесть случаев этого заболевания.