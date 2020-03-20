30 Сентября 2020
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Встреча выпускников КВН в Екатеринбурге (2019) | Фото: gubernator96.ru

Несмотря на коронавирус: встреча выпускников КВН пройдет в Екатеринбурге в 2020 году

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев распорядился о проведении в Екатеринбурге встречи выпускников КВН в 2020 году.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, конкурсное выступление команд названо "Игра – Встреча выпускников КВН". Уже создан оргкомитет, который займется разработкой положения, подготовкой и организацией его проведения.

Какие именно команды приедут в Екатеринбург в этом году, будет известно ближе к осени.

Встреча выпускников КВН в Екатеринбурге(2019)|Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Напомним, встреча трех команд-чемпионов высшей лиги КВН разных лет состоялась в сентябре прошлого года в новом конгресс-холле "Екатеринбург-ЭКСПО". В ней приняли участие "Уральские пельмени", сборная Камызякского края и "ГородЪ ПятигорскЪ". Ранее встречи выпускников проходили в Сочи.

В данный момент в Свердловской области из-за вспышки коронавируса действует ограничение на проведение массовых мероприятий. Официально в регионе зарегистрировано шесть случаев этого заболевания.

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Несмотря на коронавирус: встреча выпускников КВН пройдет в Екатеринбурге в 2020 году

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Теги: КВН, встреча выпускников, Екатеринбург, Куйвашев



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Ранее 10.09.2020 14:55 Мск Новая встреча выпускников КВН в Екатеринбурге пройдет в ноябре

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Ранее 04.09.2019 07:59 Мск В Екатеринбурге прошла встреча команд-чемпионов Высшей лиги КВН разных лет
Ранее 14.12.2018 10:32 Мск Цуканов посодействовал. В Екатеринбурге пройдет "Встреча выпускников КВН"

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