"Дайте мне начальника!" В Кургане полицейские устроили погоню за молодым нетрезвым водителем

30 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Курганская область
полиция, ГИБДД, пьяный водитель, Карельцева (2020) | Фото: Накануне.RU

"Дайте мне начальника!" В Кургане полицейские устроили погоню за молодым нетрезвым водителем

Сотрудники ГИБДД в Кургане задержали молодого водителя.

Инцидент произошел рано утром 19 марта - местные жители позвонили в полицию и сообщили, что под окнами их дома компания парней громко слушает музыку в машине. При этом, по словам граждан, молодые люди включая водителя были изрядно пьяны. На место выехал экипаж ГИБДД.

"Было преследование, так как водитель не отреагировал на законные требования сотрудников остановить автомобиль", - сообщили Накануне.RU в ГИБДД Кургана.

Машину смогли заблокировать только возле последнего подъезда дома №84 на улице Карельцева в Шевелевке.Водитель пытался скрыться от полиции сквозь двор, однако он не знал, что с одного торца дома поставлен шлагбаум.

полиция, ГИБДД, пьяный водитель, Карельцева(2020)|Фото: Накануне.RU

Полицейские выяснили, что за рулем "Фольксваген Джетта" находился молодой человек 2000 года рождения. От прохождения медицинского освидетельствования на месте он отказался, однако было видно, что гражданин изрядно пьян. Ему стало плохо прямо в патрульном автомобиле. Его тошнило, в перерывах между ухудшением состояния он просил полицейских дать ему связаться с начальством ГИБДД.

"Дайте мне начальника, я с ним поговорю!", - бормотал водитель.

Вокруг полицейских бегали товарищи задержанного - двое молодых людей, один из которых вел себя вызывающе.

"За отказ от прохождения медосвидетельствования был составлен административный материал, дело направлено в суд", - добавили в полиции.

ГИБДД, полиция, Карельцева, пьяный водитель(2020)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Дайте мне начальника!" В Кургане полицейские устроили погоню за молодым нетрезвым водителем

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Карельцева, Курган, пьяный водитель, ГИБДД



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети