"Дайте мне начальника!" В Кургане полицейские устроили погоню за молодым нетрезвым водителем

Сотрудники ГИБДД в Кургане задержали молодого водителя.

Инцидент произошел рано утром 19 марта - местные жители позвонили в полицию и сообщили, что под окнами их дома компания парней громко слушает музыку в машине. При этом, по словам граждан, молодые люди включая водителя были изрядно пьяны. На место выехал экипаж ГИБДД.

"Было преследование, так как водитель не отреагировал на законные требования сотрудников остановить автомобиль", - сообщили Накануне.RU в ГИБДД Кургана.

Машину смогли заблокировать только возле последнего подъезда дома №84 на улице Карельцева в Шевелевке.Водитель пытался скрыться от полиции сквозь двор, однако он не знал, что с одного торца дома поставлен шлагбаум.

Полицейские выяснили, что за рулем "Фольксваген Джетта" находился молодой человек 2000 года рождения. От прохождения медицинского освидетельствования на месте он отказался, однако было видно, что гражданин изрядно пьян. Ему стало плохо прямо в патрульном автомобиле. Его тошнило, в перерывах между ухудшением состояния он просил полицейских дать ему связаться с начальством ГИБДД.

"Дайте мне начальника, я с ним поговорю!", - бормотал водитель.

Вокруг полицейских бегали товарищи задержанного - двое молодых людей, один из которых вел себя вызывающе.

"За отказ от прохождения медосвидетельствования был составлен административный материал, дело направлено в суд", - добавили в полиции.