Доверие к Путину упало впервые после январского послания

Рейтинг доверия президенту Владимиру Путину на этой неделе пошел вниз. ФОМ опубликовал еженедельный обзор мнений россиян о ситуации в стране.

По данным социологов, на вопрос "Путин работает на своём посту хорошо или плохо?" 65% ответили, что хорошо, 26%, что плохо. По сравнению с результатами опроса 8 марта, одобрение снизилось на 1%, неодобрение выросло на 2%.

Доверие упало еще сильнее. На вопрос "Вы доверяете или не доверяете Путину?" утвердительно ответили 60% опрошенных (падение за неделю на 3%), отрицательно - 32% (прирост 1%). На 1% стало больше респондентов, затруднившихся с ответом о доверии.

Опрос проводился 14–15 марта - уже после выхода России из сделки ОПЕК+, но до проявления наиболее сокрушительных последствий, пришедшихся на начало текущей недели. Участие приняли 3 тыс. респондентов в 207 населенных пунктах 73 субъектов РФ.

Примечательно, что рейтинг доверия падает впервые после послания Путина Федеральному собранию в январе, когда президент анонсировал поправки в Конституцию РФ и ряд мер социальной поддержки населения. С тех пор показатель рос с уровня 56% до 63%.