30 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
На место прибыли пожарные расчеты (2018) | Фото:Накануне.RU

В Перми в квартире жилого дома взорвался газ, погиб человек

В квартире жилого дома по улице Чернышевского в Перми взорвался газ, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Спасателям поступило сообщение о хлопке в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажки, сообщили Накануне.RU в окружном управлении МЧС. Когда первые пожарные прибыли на место, в квартире бушевало пламя. В 12.52 огонь локализовано, в 13.05 ликвидировано открытое горение. На пепелище найдено тело.

В мэрии агентству сообщили, что на место взрыва прибыл мэр Дмитрий Самойлов.

Пожар, взрыв газа, Пермь, Чернышевского(2020)|Фото: Life shot

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В Перми в квартире жилого дома взорвался газ, погиб человек

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Теги: взрыв газа, Чернышевского, жилой дом



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