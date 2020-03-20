В Перми в квартире жилого дома взорвался газ, погиб человек

В квартире жилого дома по улице Чернышевского в Перми взорвался газ, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Спасателям поступило сообщение о хлопке в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажки, сообщили Накануне.RU в окружном управлении МЧС. Когда первые пожарные прибыли на место, в квартире бушевало пламя. В 12.52 огонь локализовано, в 13.05 ликвидировано открытое горение. На пепелище найдено тело.

В мэрии агентству сообщили, что на место взрыва прибыл мэр Дмитрий Самойлов.