30 Сентября 2020
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Общество Приволжский ФО Пермский край
продуктовый прилавок, продукты, магазин (2018) | Фото: tvc.ru

Пермское УФАС следит за ценами на жизненно необходимые товары

Пермское УФАС по поручению федеральной антимонопольной службы с 19 марта приступило к мониторингу цен на социально-значимые продовольственные товары первой необходимости, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По словам руководителя регионального ведомства Александра Плаксина, ситуация с поставками продовольствия в магазины мониторится антимонопольной службой в ежедневном режиме, а торговые сети и поставщики делают все возможное для удовлетворения повышенного спроса на товары народного потребления.

"С 20 марта на один месяц отменяются все ограничения для поставок товаров первой необходимости, в том числе таможенные. Между тем, отметим, что в России и в Пермском крае, в частности, предпосылок к росту цен, как в оптовом, так и в розничном сегменте не наблюдается. В случае выявления существенного повышения цен, Пермское УФАС будет проводить проверки обоснованности такого повышения и, если обнаружится, что оно связано с антиконкурентным поведением участников рынка, будут приняты меры антимонопольного реагирования", - пояснил Александр Плаксин.

В настоящий момент в УФАС поступила жалоба на повышение стоимости сахара в магазине "Монетка". До 16 марта она составляла 25 руб. 90 коп., а сейчас выросла до 34 руб. Эта цена обнаружена в магазине по ул. 1905 года, 6А. Проводится проверка. В адрес ООО "Элемент – Трейд" (владельца торговой сети "Монетка") направлен запрос о причинах повышения цены на сахарный песок.

Отметим, что изменения цен на продовольственных рынках отслеживаются территориальными органами ФАС на всей территории России.

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Пермское УФАС следит за ценами на жизненно необходимые товары

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Теги: Пермское УФАС, монетка, мониторинг цен, сахар



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Развитие сюжета:

Ранее 30.03.2020 08:45 Мск Дмитрий Махонин поручил Пермскому УФАС и Минпромторгу разобраться с ростом цен на товары первой необходимости

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