Расходы бюджета в 2020 году не будут сокращены – Силуанов

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что сокращать расходы бюджета 2020 года не придется. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24". При этом ранее глава Минфина отмечал, что бюджет в 2020 году явно станет дефицитным, а это значит, что придется "раскупоривать" Фонд национального благосостояния.

Стоит учесть, что еще до начала экономического спада и эпидемии коронавируса Госдума приняла поправки в бюджет, согласно которым расходы государства значительно увеличиваются – в связи с предложениями Владимира Путина по соцподдержке (маткапитал на первенца, выплаты малоимущим и т.д.). Средства на это предполагается получить от продажи акций Сбербанка (куплены они будут за счет средств ФНБ, так что, по сути, из того же резерва).