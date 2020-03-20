30 Сентября 2020
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75 лет Победы Центральный ФО В России Москва
(2020) | Фото: t.me/arkhlikbez

В Москве с Манежной площади убрали памятник Жукову

В Москве убрали памятник Георгию Жукову, стоявший у стен Исторического музея, перед Манежной площадью. Фотографии частично разобранного монумента – со строительной петлей на "шее" маршала, разбитым и разрезанным на части телом его коня – опубликовал городской блог "Архитектурные излишества".

"В Москве убирают памятник Жукову перед Историческим музеем, будут менять на новый", - пишет блог.

Памятник Жукову был установлен на Манежной площади 8 мая 1995 года. Выполнен скульптором Вячеславом Клыковым совместно с архитектором Юрием Григорьевым в духе соцреализма. Поставить его в этом месте решил Борис Ельцин. Позже тогдашний премьер-министр Виктор Черномырдин пытался перенести установку на Поклонную гору – в Парк Победы, но встретил возражение президента. Позже также предпринимались попытки перенести памятник, например, его хотели забрать к музею Жукова в Калужской области члены общества памяти Жукова.

|Фото: t.me/arkhlikbez

В начале марта 2020 года президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность за повреждение памятников истории и культуры.

Глава государства предложил наказывать "за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России".

Предполагается, что вандализм будет наказываться штрафом до 5 млн руб., общественными работами или тюремным сроком до пяти лет.

Москва, памятник Жукову на Манежной площади|Фото:Накануне.RU

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В Москве с Манежной площади убрали памятник Жукову

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Теги: памятник жукову, манежная площадь, москва



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