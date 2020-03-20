Повышенная готовность в Югре: дисциплина жесткая, но режим - гибкий

В Югре держат на контроле ситуацию с обеспечением продуктами питания и их безопасностью на фоне борьбы с новым заболеванием. При этом активная работа ведется по всем направлениям: здравоохранение, социальная сфера, образование, транспорт и многие другие. Об этом было заявлено 19 марта на прошедшем в Сургуте заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Глава региона Наталья Комарова при этом отметила, что объявленный в округе режим повышенной готовности - это гибкий инструмент, и меры могут меняться в зависимости от ситуации. Подробности - в материале Накануне.RU.

С 16 по 18 марта текущего года в муниципалитетах региона была проведена оценка 2800 управляющих рынками компаний и предприятий в сфере общепита на соблюдение необходимых рекомендаций федерального Роспотребнадзора. По словам заместителя губернатора Югры Николая Милькиса, работа в данном направлении будет продолжена, и на очереди оставшиеся из 6,5 тыс. объектов, расположенных на территории Югры.

Территориальный управляющий сети "Магнит Александр Гончаров заверил жителей, что в магазинах Югры товаров достаточно, запасы продовольствия пополняются в соответствии с графиком, а товарного запаса хватит еще на два месяца.

Напоминаем, что на территории Югры с 18 марта введен режим повышенной готовности, который предусматривает комплекс мер, в том числе дистанционную выписку рецептов для лиц с хроническими заболеваниями и получающими постоянную лекарственную терапию, приостановление всех массовых мероприятий, количество людей на которых может превысить 50 человек. Помощь будет оказана лицам пожилого возраста и иным малогабаритным категориям населения: бесконтактная доставка продуктов питания и товаров первой необходимости, лекарств.

"Нужно обратить особое внимание на всех граждан 65+ и обеспечить индивидуальное социальное обеспечение этих людей. Мы этой работой уже занялись, - рассказала директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева. - Всего таких людей в Югре проживает свыше 110 тыс. В отношении всех них будет организовано индивидуальное сопровождение: приобретение продуктов, лекарственных средств, оплата ЖКХ, измерение давления и температуры. Более 10 тыс. работников будут принимать участие в этой работе".

Как заявила глава округа Наталья Комарова, на территории региона ведется активная работа по предупреждению завоза и распространению инфекции по разным направлениям: здравоохранение, социальная сфера, образование, транспорт, материальное снабжение, экономика и т.д.

"Это вынужденное решение. Оно гибкое, будет меняться в зависимости от ситуации, - сказала губернатор. - В нем предусмотрены меры, которые во многом ограничивают людей, бизнес, жизнедеятельность. Мир столкнулся с новой пандемией, она распространяется быстро. Необходимо неукоснительно выполнять все требования. Мытье рук, соблюдение дистанции между людьми, отказ от массовых мероприятий – это жизненная необходимость. Прошу вас, уважаемые югорчане, проявить солидарность".

Глава Югры также просит жителей округа не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Региональные клиники на сегодняшний день располагают 231 инфекционной койкой, однако бюджет региона позволяет увеличить это количество до 544 мест, что будет достаточным, по заверениям главы окружного депздрава Алексея Добровольского. По его словам, больницы оснащены 951 аппаратом искусственной вентиляции легких и четырехмесячным запасом средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

"Вчера постановлением Правительства РФ утверждены временные права оформления больничных листов нетрудоспособности, - сообщил глава депздрава Алексей Добровольский. - В связи с карантином, они вступают в действие с 20 марта и распространяются на тех, кто прибыл из-за рубежа, и членов их семей. Появляется возможность оформить больничный лист через портал госуслуг".

Главным управлением МЧС по Югре разработаны рекомендации по технике соблюдения пожарной безопасности для родителей, вынужденных оставить своих детей одних дома из-за перехода школьников на дистанционное обучение. Рекомендации будут направлены в департамент образования и на сайты общественных образовательных организаций Югры, в том числе и в родительские комитеты округа. На всей территории ХМАО проводится дезинфекция всех общественных транспортных средств.

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре работает санитарно-противоэпидемическая комиссия, ведется взаимодействие с нефтедобывающими компаниями, осуществляющими деятельность на территории муниципалитета – НК "Роснефть", "Сургутнефтегаз", "Газпромнефть-Хантос".

В ближайшую неделю в восточной и западной зонах округа будут проведены мероприятия по проверке необходимых мер, предпринимаемых в окружных муниципалитетах. Губернатор ХМАО лично возглавила оперативный штаб по коронавирусной инфекции. Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей региона, это сделано в целях повышения оперативности в принятии решений.

"У каждого департамента и в муниципалитете в составе экспертов, которые подготавливают решения, должны быть те, в интересах которых и принимаются эти решения", - заявила Наталья Комарова.

На данный момент в Ханты-Мансийском автономном округе 146 югорчанина находятся под наблюдением медиков. Вчера стало известно об одном заболевшем, это жительница Ноябрьска (ЯНАО), которая на данный момент проживает в Сургуте. На брифинге руководитель управления Роспотребнадзора Югры Майя Соловьева заявила, что югорчанам ничего не угрожает. Заболевшая прилетела из круиза по Европе, последним местом назначения которого была Италия. После получения положительного результата, она была госпитализирована в бокс Сургутской окружной клинической больницы.

В целом, как было отмечено на заседании штаба, в настоящее время на региональном уровне принимаются все меры безопасности для противодействия распространению инфекции. Ситуацию губернатор контролирует лично.

Заседание оперативного штаба по ситуации в восточной части автономного округа пройдет 21 марта в Нижневартовске.