Уралец, устроивший поножовщину в здании суда, арестован на два месяца

Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу избрал меру пресечения для Вячеслава Попова, обвиняемого в расправе над своей сожительницей.

Напомним, все случилось в среду утром возле судебного участка №8 мирового суда Первоуральска: мужчина напал с ножом на свою гражданскую жену. От полученных ранений женщина погибла.

Перед этим она забежала в здание суда за помощью. Судебный пристав, услышав крики, немедленно бросился на защиту и получил ранения в область рук. Также нападавший пытался убить другого мужчину, который хотел помочь его остановить.

На месте ЧП

Подозреваемый скрылся, но вскоре был задержан в подъезде дома своей матери. Им оказался местный житель Вячеслав Попов.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, Попову предъявлено обвинение в убийстве сожительницы и покушении на убийство еще двух человек. Сегодня суд отправил его под арест сроком на два месяца - до 17 мая.

Сейчас по делу проводятся необходимые экспертизы. С учетом характера преступлений будет решаться вопрос и о проведении судебной психиатрической экспертизы.

Ранее сообщалось, что мужчина уже был не в ладах с законом. В 2008 году его судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.