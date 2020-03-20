30 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Уралец, устроивший поножовщину в здании суда, арестован на два месяца

Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу избрал меру пресечения для Вячеслава Попова, обвиняемого в расправе над своей сожительницей.

Напомним, все случилось в среду утром возле судебного участка №8 мирового суда Первоуральска: мужчина напал с ножом на свою гражданскую жену. От полученных ранений женщина погибла.

Перед этим она забежала в здание суда за помощью. Судебный пристав, услышав крики, немедленно бросился на защиту и получил ранения в область рук. Также нападавший пытался убить другого мужчину, который хотел помочь его остановить.

Следователь на месте резни в Первоуральске(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

На месте ЧП

Подозреваемый скрылся, но вскоре был задержан в подъезде дома своей матери. Им оказался местный житель Вячеслав Попов.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, Попову предъявлено обвинение в убийстве сожительницы и покушении на убийство еще двух человек. Сегодня суд отправил его под арест сроком на два месяца - до 17 мая.

Вячеслав Попов(2020)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Сейчас по делу проводятся необходимые экспертизы. С учетом характера преступлений будет решаться вопрос и о проведении судебной психиатрической экспертизы.

Ранее сообщалось, что мужчина уже был не в ладах с законом. В 2008 году его судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Вячеслав Попов(2020)|Фото: telegram/Mash

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Уралец, устроивший поножовщину в здании суда, арестован на два месяца

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Теги: Попов, суд, арест, убийство, покушение



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Развитие сюжета:

Ранее 12.05.2020 14:40 Мск Суд оставил под арестом уральца, напавшего с ножом на сожительницу и пристава

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Ранее 18.03.2020 12:29 Мск Задержан мужчина, устроивший поножовщину возле суда в Первоуральске
Ранее 18.03.2020 11:15 Мск Возле суда в уральском городе произошла резня: погибла женщина, пострадал пристав

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