На Украине третья смерть от коронавируса

В Ивано-Франковске от коронавируса умерла 56-летняя женщина. Это стало уже третьей смертью на Украине. О случае сообщил на брифинге врио губернатора области Виталий Федоров.

Женщина умерла в областной инфекционной больнице. При госпитализации ей поставили диагноз - грипп А, осложненный вирусно-бактериальной пневмонией с тяжелым течением. Уже после смерти из Киева пришли результаты тестов, что у больной был коронавирус.

Минздрав Украины сообщает, что пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии слишком поздно, так как долгое время занималась самолечением. 13 марта она пожаловалась "семейному врачу" на повышенную температуру и сухой кашель, а 16 марта началась одышка. В больнице ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но она умерла через сутки после госпитализации.

Любопытно, что муж умершей недавно вернулся с заработков из Чехии, но источник заражения точно не установлен. Однако вечером 19 марта за ним домой приехала машина скорой в сопровождении полицейского патруля, и его увезли в больницу на карантин.

Женщина работала на заводе по производству яичного порошка вплоть до дня, когда ей стало плохо, и у нее будто бы были проблемы с сердцем.

Врио губернатора хочет, чтобы похороны были закрытыми, даже без присутствия родственников.

Отметим, что всего на Украине подтверждено лишь 26 случаев заболевания коронавирусом. А неудачные решения властей практически парализовали работу больниц.