30 Сентября 2020
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Снимок коронавируса, полученный методом негативного контрастирования в новосибирской лаборатории &quot;Вектор&quot;. (2020) | Фото: Роспотребнадзор/ФБУН ГНЦ ВБ Вектор

На Украине третья смерть от коронавируса

В Ивано-Франковске от коронавируса умерла 56-летняя женщина. Это стало уже третьей смертью на Украине. О случае сообщил на брифинге врио губернатора области Виталий Федоров.
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Женщина умерла в областной инфекционной больнице. При госпитализации ей поставили диагноз - грипп А, осложненный вирусно-бактериальной пневмонией с тяжелым течением. Уже после смерти из Киева пришли результаты тестов, что у больной был коронавирус.

Минздрав Украины сообщает, что пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии слишком поздно, так как долгое время занималась самолечением. 13 марта она пожаловалась "семейному врачу" на повышенную температуру и сухой кашель, а 16 марта началась одышка. В больнице ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но она умерла через сутки после госпитализации.

Любопытно, что муж умершей недавно вернулся с заработков из Чехии, но источник заражения точно не установлен. Однако вечером 19 марта за ним домой приехала машина скорой в сопровождении полицейского патруля, и его увезли в больницу на карантин.

Женщина работала на заводе по производству яичного порошка вплоть до дня, когда ей стало плохо, и у нее будто бы были проблемы с сердцем.

Врио губернатора хочет, чтобы похороны были закрытыми, даже без присутствия родственников.

Отметим, что всего на Украине подтверждено лишь 26 случаев заболевания коронавирусом. А неудачные решения властей практически парализовали работу больниц.

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На Украине третья смерть от коронавируса

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Теги: Украина, коронавирус



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