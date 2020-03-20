30 Сентября 2020
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Политика В России Москва
Владимир Путин (2020) | Фото: ТАСС

ТАСС остановил проект "20 вопросов Владимиру Путину" после выхода эпизода о царе

Немного не дойдя до финала, ТАСС остановил показ проекта "20 вопросов Владимиру Путину", в рамках которого каждый будний день выходил небольшой отрывок разговора президента с журналистом Андреем Ванденко. Каждый выпуск был посвящен определенной теме.

Агентство сообщает, что оставшиеся серии будут показаны в рамках большого итогового интервью.

"В фильм войдут не только фрагменты уже опубликованных серий, но и те ответы президента, которые пользователи сети еще не слышали. В частности, о свободе слова, о роли журналистов в современном обществе, о семье, отдыхе и личных потерях Путина", - интригуют авторы.

А вот какое они дают объяснение: "Решение о трансформации было принято ТАСС в связи с кардинальным изменением новостной повестки, которая идет вразрез с идеей проекта - попыткой оценить вместе с Путиным перемены в стране за два десятилетия, а не события текущего момента. Финал проекта совпал с ситуацией информационного "идеального шторма", когда аудиторию во всем мире волнуют преимущественно пандемия коронавируса нового типа и экономическая ситуация".

Выход фильма запланирован на весну.

Вероятно, решение было принято после выхода последних двух эпизодов. В одном из них Путин заявляет, что в России 70% людей (с доходом в 17 тыс. руб.) – это средний класс. А такой средний класс, который есть во Франции и Германии, ему бы в нашей стране видеть не хотелось. В другом эпизоде президент рассуждает на тему того, что его называют царем. "Можно было кого-то другого назвать царем. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь – это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день", - пояснил Путин.

На фоне доллара по 80 рублей и нефти за 20 долларов эти высказывания президента встретили, мягко говоря, холодно.

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ТАСС остановил проект "20 вопросов Владимиру Путину" после выхода эпизода о царе

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Теги: тасс, интервью с путиным, царь, средний класс



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