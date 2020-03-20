Свердловская чиновница, вернувшаяся из страны, где свирепствует коронавирус, вышла на работу

В Асбесте чиновница мэрии не ушла на карантин, прилетев на днях из Таиланда. В настоящий момент в азиатском государстве свирепствует "чума 21 века", именуемая коронавирусом. За последние сутки в стране выявили 60 новых случаев заражения, там уже введены особые правила въезда. Между тем, как рассказал источник Накануне.RU, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Асбеста Юлия Великанова как ни в чем ни бывало пришла на работу.

Сотрудники мэрии Асбеста заявили о том, что Таиланд пока не входит в список стран, после посещения которых нужно уходить на двухнедельный карантин. Тем не менее, в сложившейся карантинной ситуации сейчас многие вышестоящие чиновники отменяют свои приемы.

В пресс-службе регионального минздрава журналисту Накануне.RU заявили о том, что приехавшим из Таиланда нужно самоизолироваться на 14 дней для профилактических целей.