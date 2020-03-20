Скандально известный чиновник, вернувшийся из Краснодара на родину, уволился спустя два месяца после назначения в ИРОСТе

В институте развития образования и социальных технологий Курганской области уволился ректор, который был назначен 14 января этого года.

Дмитрий Пожиленков - бывший руководитель департамента образования и науки региона, последние годы жил в Краснодаре, но недавно вернулся в Курган и решил попробовать свои силы в должности ректора ИРОСТа, однако недавно он написал заявление на увольнение.

В приемной института Накануне.RU информацию об увольнении подтвердили.

Причины увольнения Пожиленкова неизвестны.

Напомним, в 2016 году Пожиленков со скандалом был уволен из департамента образования и науки. До этого полицейские поймали его пьяным за рулем. Тогда чиновника на 1,5 года лишили прав и оштрафовали на 30 тыс. руб. Пожиленков на месте дунул в трубочку алкотестера, аппарат показал опьянение. Вот только на суде мужчина заявил, что принимал лекарства и вину свою не признал. Чиновник на суде говорил, что медосвидетельствование на состояние опьянения должно проходить в присутствии медработника, а не с использованием "какого-то непонятного прибора". Суд счел слова Пожиленкова необоснованными и признал его виновным в вождении в пьяном виде.