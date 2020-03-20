Дерипаска считает, что россиянам придется переболеть коронавирусом "по максимуму", чтобы создать коллективный иммунитет

Российский олигарх Олег Дерипаска считает, что людям предстоит переболеть коронавирусом "по максимуму", чтобы сформировать коллективный иммунитет.

"К сожалению, России так же, как и Великобритании, пришлось принять самую "жесткую" для населения страны стратегию борьбы с распространением коронавируса — стратегию "смягчения". То есть нам всем нужно переболеть по максимуму, чтобы сформировать коллективный иммунитет, - пишет бизнесмен в своем канале в Telegram. - Для смягчения самого негативного сценария на наших предприятиях мы уже приступили к реализации оперативного строительства инфекционных блоков в близлежащих больницах совместно с местными органами власти".