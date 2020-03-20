30 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
Юлия Сударенко, кандидат на пост уполномоченного по правам человека в Челябинской области, (2020) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Текслер определился с кандидатурой на пост уполномоченного по правам человека в Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вносит на рассмотрение депутатов ЗСО кандидатуру Юлии Сударенко на должность уполномоченного по правам человека в регионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Алексей Текслер сегодня провел встречу с Сударенко, где сообщил о своем решении. Кандидатуру Сударенко поддержали общественные организации Челябинской области.

"Весь ваш жизненный путь связан с защитой прав и законных интересов наших граждан. Я намерен внести в Законодательное собрание региона вашу кандидатуру, надеюсь, что вы согласитесь", - отметил глава области.

Сударенко предложение приняла и поблагодарила губернатора за оказанное доверие.

Добавим, что в настоящий момент Юлия Сударенко занимает должность начальника регионального управления министерства юстиции РФ.

Напомним, уполномоченный по правам человека в Челябинской области Антон Шарпилов написал заявление о сложении полномочий 17 февраля. 27 февраля депутаты ЗСО приняли отставку омбудсмена. Шарпилов покинул свой пост после скандала с бывшей супругой, которая обвинила его в том, что он не дает ей видеться с детьми, и обратилась в суд, чтобы получить право опеки.

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Текслер определился с кандидатурой на пост уполномоченного по правам человека в Челябинской области

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Теги: Юлия Сударенко, омбудсмен, уполномоченный, Алексей Текслер,



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Развитие сюжета:

Ранее 06.04.2020 08:44 Мск На пост уполномоченного по правам человека в Челябинской области назначена Юлия Сударенко

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