30 Сентября 2020
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Общество Северо-Западный ФО Вологодская область
паводок, ледоход, подрыв льда (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В преддверии паводка в Вологодской области начинают взрывать лед на реках

Накануне губернатор Вологодской области Олег Кувшинников доложил полномочному представителю президента РФ в СЗФО Александру Гуцану о превентивных мерах для безаварийного пропуска весеннего половодья в регионе, передает корреспондент Накануне.RU. Складывающуюся паводковую ситуацию в регионах Северо-Западного Федерального округа анализировали на заседании КЧС, прошедшем накануне.Совещание проходило в режиме видео-конференции. Отметим, что председателем комиссии по чрезвычайным ситуациям на Вологодчине является губернатор области Олег Кувшинников, а заместителем председателя КЧС – заместитель губернатора Виктор Рябишин.

«Основной затор вот уже более четырех суток стоит в 75 км от Великого Устюга вверх по течению реки Сухоны. При сложившихся погодных условиях с большой вероятностью он продержится еще неделю, затем начнется движение льда. По оценкам специалистов, ситуация с прохождением паводка сложная в связи со значительной толщиной льда в Котласе. Поэтому большое количество превентивных мероприятий проводим совместно с Архангельской областью. Это ледорезные работы, чернение льда, – сказал губернатор Олег Кувшинников. – С 20 марта начнем проводить взрывные работы на границе с Архангельской областью. Восемь тонн уже на территории, еще 4 тонны взрывчатки имеются в резерве. Соглашение с Министерством обороны РФ для бомбометания по участкам заторов, заключено. В случае необходимости, авиация готова к вылету».

лед паводок половодье ледоход закраина вода(2007)|Фото: Накануне.RU

По оценкам специалистов, в зоне риска находится 16 районов Вологодской области и один городской округ, порядка 100 населенных пунктов с населением более 19 тысяч человек. Сейчас уровни воды на реках области выше среднемноголетних значений от полуметра до 3,5 метров.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, взрывать ледовые заторы на реках в Великоустюгском районе начнут уже сегодня. На реках Сухона и Северная Двина уже проводятся ледорезные работы, пропилено более 40 километров ледовой корки - это около 25% запланированного объема. Стоит напомнить, что в прошлом году углублено более 1,5 километров дна реки Сухоны, начат второй этап строительства инженерных сооружений по защите Великого Устюга от подтопления.

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В преддверии паводка в Вологодской области начинают взрывать лед на реках

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Теги: подготовка к паводку, олег кувшинников, великий устюг, ледорезные работы, подтопление



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