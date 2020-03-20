30 Сентября 2020
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Обвиняемые в изнасиловании девушки полицейские (2020) | Фото: Накануне.RU

Полиция: второй задержанный за избиение архитектора Кротова не имеет отношения к МЧС

В полиции рассказали об обстоятельствах задержания второго подозреваемого по делу об избиении екатеринбургского архитектора Александра Кротова. Следственный комитет уже готовится предъявить ему обвинение.

Напомним, ранее был установлен один из нападавших – им оказался бывший сотрудник МЧС Егор Трошин. А сегодня стало известно о задержании второго фигуранта громкого дела.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый был задержан сотрудниками полиции из подразделения уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу в микрорайоне Пионерский.

"Гражданин не имеет отношения к системе МЧС. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. Сыщики передали его нашим коллегам в районный СКР для производства необходимых следственных действий", - отметил полковник Горелых.

Суд по делу Егора Трошина(2020)|Фото: Накануне.RU

Первый фигурант дела Егор Трошин

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, задержанный 1987 года рождения официально нигде не работает.

"В ближайшее время следствие намерено предъявить ему соответствующее обвинение и обратиться в суд с ходатайством о заключении под стражу. По делу продолжается выполнение необходимых мероприятий по закреплению доказательств", - добавили в ведомстве.

Ранее сын погибшего архитектора Кротова Степан прокомментировал задержание второго подозреваемого в избиении его отца.

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Полиция: второй задержанный за избиение архитектора Кротова не имеет отношения к МЧС

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Теги: МЧС, архитектор Кротов, полиция, избиение, дело, СКР



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