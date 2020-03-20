Полиция: второй задержанный за избиение архитектора Кротова не имеет отношения к МЧС

В полиции рассказали об обстоятельствах задержания второго подозреваемого по делу об избиении екатеринбургского архитектора Александра Кротова. Следственный комитет уже готовится предъявить ему обвинение.

Напомним, ранее был установлен один из нападавших – им оказался бывший сотрудник МЧС Егор Трошин. А сегодня стало известно о задержании второго фигуранта громкого дела.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемый был задержан сотрудниками полиции из подразделения уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу в микрорайоне Пионерский.

"Гражданин не имеет отношения к системе МЧС. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. Сыщики передали его нашим коллегам в районный СКР для производства необходимых следственных действий", - отметил полковник Горелых.

Первый фигурант дела Егор Трошин

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, задержанный 1987 года рождения официально нигде не работает.

"В ближайшее время следствие намерено предъявить ему соответствующее обвинение и обратиться в суд с ходатайством о заключении под стражу. По делу продолжается выполнение необходимых мероприятий по закреплению доказательств", - добавили в ведомстве.

Ранее сын погибшего архитектора Кротова Степан прокомментировал задержание второго подозреваемого в избиении его отца.