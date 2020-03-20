Ространснадзор приостанавливает весовой контроль большегрузов с продуктами и лекарствами

Ространснадзор останавливает весовой контроль большегрузов (прицепы и полуприцепы платформенного типа с тентированным верхом), перевозящих продовольствие, детские товары и лекарства. Об этом говорится на сайте ведомства. Пока мораторий будет действовать с 25 марта по 25 апреля.

Эта мера вводится по указанию правительства – в помощь бизнесу в условиях экономического кризиса и эпидемии коронавируса, отметили в ведомстве.

Напомним, ранее появилась информация о том, что действие системы "Платон" тоже может быть приостановлено в отношении грузовиков, перевозящих продовольствие и другие необходимые товары.