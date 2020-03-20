Платежи "Платона" с грузовиков могут временно отменить – источник

Платежи в систему "Платон", которые должны перечисляться с грузового автомобильного транспорта, могут быть временно отменены или отсрочены. Такую меру поддержки бизнеса в условиях кризиса может ввести правительство, считает источник ТАСС на рынке.

Инсайдер указывает на то, что подобное послабление могло бы поддержать коммерсантов, перевозящих продукты и товары первой необходимости, с которыми кое-где уже начались перебои (хотя правительство и верит, что это временный ажиотаж).

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что власти будут вводить налоговые послабления и отсрочки, моратории на выплаты в соцфонды, а также поспособствуют появлению дешевых кредитов для бизнеса.