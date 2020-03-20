На Среднем Урале создают филиал новосибирского "Вектора" для исследования анализов на коронавирус

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей предложил региональным властям помощь в создании на Среднем Урале филиала новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", где проводят исследования анализов на коронавирус.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СОСПП, филиал планируется создать на базе ФБУН "Екатеринбургский научно-исследовательский институт вирусных инфекций". На сегодняшний день анализы уральцев отправляют для проверки в Новосибирск.

Для создания филиала сибирской лаборатории на Среднем Урале планируется закупить тест-системы и подготовить кадры. Члены областного Союза промышленников и предпринимателей выразили готовность взять на себя финансовые расходы для этого.

Напомним, ранее сообщалось, что в Свердловской области будут открыты дополнительные лаборатории для проверки анализов на коронавирус. Они будут работать в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

По официальной информации, данный диагноз пока подтвержден у шести свердловчан. Все они недавно вернулись из Европы.