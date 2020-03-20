Путин про Максима Галкина: "Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно"

Президент России Владимир Путин ответил на шутку известного юмориста Максима Галкина.

Ранее Галкин отметил, что "Путин - это не фамилия, а должность".

В интервью ТАСС Владимир Путин прокомментировал эти слова комика и отметил, что "человек (имеется ввиду Галкин - прим.), у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно".

Шутка Галкина подразумевала под собой возможность нового срока Путина на посту президента после 2024 года.