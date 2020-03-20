30 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
река Миасс, набережная в Челябинске (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске возбуждено уголовное дело о халатности чиновников при строительстве набережной реки Миасс

В Челябинске возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц городской мэрии при строительстве набережной на реке Миасс, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Управление дорожного хозяйства администрации по результатам аукциона заключило контракт с организацией на выполнение проектно-изыскательных работ по объекту "Строительство пешеходной набережной вдоль южного бульвара реки Миасс от улицы Кирова до створа улицы Пушкина и "Сквера Искусств" на сумму свыше 9,2 млн рублей.

Компания должна была завершить работу до 13 мая 2019 года. Однако уже в феврале прошлого года управление безвозмездно получило от другой организации проектную документацию на этот объект, были заключены контракты на проведение государственной экспертизы проектной документации на сумму свыше 1,3 млн рублей и получено положительное заключение.

"При наличии в распоряжении управления безвоздмездного проекта строительства объекта, положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, должностные лица управления, ненадлежащим образом исполняя свои обязанности, приняли результаты выполненных работ, произвели их оплату, после чего направили их на государственную экспертизу", - отметили в прокуратуре.

В результате бюджету города был причинен ущерб в размере около 7,3 млн рублей.

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В Челябинске возбуждено уголовное дело о халатности чиновников при строительстве набережной реки Миасс

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Теги: уголовное дело, набережная, прокуратура, проверка,



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