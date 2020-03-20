В этом году более ста образовательных учреждений Вологодчины включатся в проект цифровой образовательной среды

Реализация проекта «Цифровая образовательная среда» в Вологодской области продолжается, передает корреспондент Накануне.RU. С прошлого года регион по результатам конкурсного отбора вошел в число 40 субъектов страны, которые участвуют в реализации проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Особенно важен проект для всей системы образования. Главной задачей проекта является создание в регионе к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды.

К внедрению в рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» планируются следующие информационные ресурсы: единая платформа «Госвеб», федеральная информационно-сервисная платформа «Маркетплейс образовательного контента и услуг", которая позволит оценивать качество выполнения заданий и освоения онлайн уроков учениками по единым требованиям.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, для создания в учебных заведениях региона цифровой образовательной среды образовательные организации области постепенно оснащаются современным компьютерным оборудованием. В 2019 году цифровая образовательная среда была внедрена в 17 образовательных организациях, расположенных в Вологде, Череповце, Вожегодском, Великоустюгском, Сямженском, Харовском и Кичменгско-Городецком районах.

В 2020 году в проекте будут участвовать 101 образовательная организация в 12 муниципалитетах области - 78 школ и 23 колледжа и техникума. В 2021 году к проекту присоединятся еще12 школ, в 2022 году - 140 школ. В рамках реализации проекта будет обеспечено подключение к высокоскоростном интернету. В 2019 году уже 63% (217 образовательных организаций) обеспечены высокоскоростным интернетом. К концу 2020 года количество таких организаций увеличится до 85 %. Обеспечение высокоскоростным интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком в рамках проекта завершится к 2024 году.

В Вологодской области продолжается также с создание центров цифрового образования «IT-куб», где дети получают возможность освоить основы программирования, интернет-технологий, робототехники, виртуальной и дополненной реальности. К 1 сентября 2020 года IT-куб появится в г. Грязовце, в 2021 – в г. Соколе, в 2022 – в г. Череповце.