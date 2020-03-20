Вологодчина и Беларусь развивают новые направления сотрудничества

Перспективы сотрудничества между Вологодской областью и Республикой Беларусь обсуждали накануне на заседании совместной комиссии по развитию сотрудничества в режиме видеоконференцсвязи, передает корреспондент Накануне.RU. Взаимодействие проходит в рамках соглашения между Вологодчиной и Белоруссией о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 2006 года, а также программы развития сотрудничества между сторонами на 2017-2020 годы. От Вологодской области в совещании участвовал первый заместитель Губернатора Антон Кольцов, руководители профильных департаментов и главы муниципалитетов.

«Продолжается взаимовыгодное сотрудничество по различным направлениям – от создания современной высокотехнологической машиностроительной продукции, модернизации сельхозпредприятий и предприятий лесного комплекса до реализации совместных научно-образовательных программ и развития гуманитарных связей, - отметил Антон Кольцов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, внешнеторговый оборот между регионом и Беларусью в 2019 году составил 448,3 млн. долларов США. Удельный вес внешнеторгового оборота Беларуси в общем объеме ВТО региона по итогам 2019 года – 8,7 %. Основными статьями экспорта в 2019 году были черные металлы и изделия из них, соль, сера, земля и камень, удобрения, оборудование, механические устройства. Что касается импорта из Республики Беларусь, то в минувшем году были востребованы средства наземного транспорта, увеличился оборот импорта по измерительным, оптическим инструментам, оборудованию, механическим устройствам. В 2019 году прошел ряд мероприятий в рамках заключенных соглашений между Вологодским районом и Бобруйским районным исполнительным комитетом Могилевской области, Бабаевским районом и Городокским районом Витебской области, городом Вологдой и городами Могилев и Гродно.

В 2020 году предстоит реализовать новое направление сотрудничества - развитие аквакультуры, дающей возможности по разведению рыб. По словам Антона Кольцова, два года назад введено субсидирование отрасли со стороны областного бюджета на поставку оборудования, развитие капитального строительства и производство кормов. Еще одно перспективное направление - деревянное домостроение.

На заседании комиссии Антон Кольцов предложил совместно с белорусской стороной проработать вопрос о создании единых строительных норм при строительстве многоквартирных домов с использованием деревянных несущих конструкций и плит. Обсуждались также возможности сотрудничества в сферах машиностроения, легкой промышленности, агропромышленного и лесного комплекса, образования и подготовки специалистов, межмуниципальном взаимодействии.

В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне первый заместитель губернатора Антон Кольцов от имени главы региона пригласил руководство концерна «Беллесбумпром», представителей Минского и Гродненского областных исполнительных комитетов, побратимских муниципальных образований Республики Беларусь посетить Вологодчину в День Победы. Напомним, теме исторического наследия будет посвящен и VII Форум регионов Беларуси и России, подготовка к которому уже стартовала на федеральном уровне. Форум пройдет в первой декаде октября 2020 года в Минске.