Аналитики не исключают нефти по 5 долларов и даже отрицательных цен

Если Россия и Саудовская Аравия в ближайшее время не начнут переговоры о спасении ситуации на рынке, мир может увидеть нефть по $5 за баррель и даже отрицательные реальные цены в ряде регионов, считают аналитики, опрошенные Bloomberg.

При этом никто не берется прогнозировать, как долго продержится нынешний низкий уровень цен на нефть. Он будет зависеть не только от переговоров в формате ОПЕК+, но и от того, как государства будут справляться с эпидемией коронавируса COVID-19, поскольку она стала изначальным толчком для спада в экономике, повлекшим падение спроса на нефть.

Пока стоимость российской марки нефти Urals даже в $15 за баррель устраивает отечественных нефтяников – себестоимость добычи барреля в России составляет в среднем от $5 до $8. Но в ближайшее время этот показатель, конечно, изменится, учитывая надвигающийся экономический кризис.

Напомним, ранее Wall Street Journal писала, что американские власти намерены повлиять на саудитов и Россию, чтобы те прекратили топить мировые экономики своей нефтяной войной.

Ранее официальный представитель компании "Роснефть" Михаил Леонтьев выступал за продолжение "войны" с Саудовской Аравией: "У саудитов издержки добычи ниже, чем у нас, некритично, но ниже, потому что у нас тоже очень низкие при всех возможных реальных ценах. У них колоссальные социально-политические издержки, у них вся жизнь, воспроизводство себя, государства, полностью строятся на нефтяных доходах - они гораздо более уязвимы в этой ситуации. Мы готовы выдержать этот шантаж".