"Лесной спецназ" Вологодчины тренируется накануне наступления пожароопасного периода

Вологодские сотрудники ЧС накануне провели зрелищные учения в рамках подготовки к началу пожароопасного периода, передает корреспондент Накануне.RU. На базе аэродрома «Вологда» прошли тренировки летно-подъемного состава авиалесоохраны. Парашютисты-пожарные отрабатывали спуски на специальных устройствах с вертолета МИ-8. Теперь специалистам парашютной десантно-пожарной службы предстоит выполнить по 12 прыжков с парашютом с самолета АН-2.

«Ежегодно перед началом пожароопасного сезона в целях предупреждения и ликвидации ЧС, обусловленных лесными и торфяными пожарами, правительством Вологодской области проводится комплекс мероприятий направленный на предотвращение и ликвидацию лесных и торфяных пожаров, - рассказал местным журналистам заместитель губернатора Михаил Глазков.

Он также сообщил, что уже разработаны и утверждены планы тушения лесных пожаров на территории всех лесничеств региона, сводный план тушения лесных пожаров утвержден губернатором Вологодской области и руководством Федерального агентства лесного хозяйства. В регионе подготовлена специализированная техника, оборудование, имеется запас горюче-смазочных материалов.

Проводимые мероприятия являются важной частью обеспечения готовности парашютистов-пожарных к тушению в условиях труднодоступной лесной местности, куда не сможет добраться специализированная наземная техника.

«В 2020 году предусмотрено функционирование 29 пожарно-химических станций в лесхозах области, - добавил Михаил Глазков. - Объединенная группировка сил и средств для предупреждения и ликвидации лесных и торфяных пожаров составляет более 3,6 тысяч человек и 2 тысяч единиц техники».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, в регионе уже идет активное авиапатрулирование лесов. На борту патрулирующих самолетов имеется специальная группа специалистов с необходимым оборудованием. Если в ходе патрулирования будет обнаружено возгорание, группа готова десантироваться и приступить к тушению. «Лесной спецназ» Вологодчины состоит из 19 парашютистов-пожарных и 4 летчиков-наблюдателей.