В Прикамье из-за третьего случая коронавируса количество находящихся под наблюдением выросло до 906 человек

Врачи рассказали подробности о выявлении третьего случая коронавируса в Пермском крае. По словам замминистра здравоохранения края Евгения Камкина, под наблюдением – 906 человек. Прирост за сутки – 207 человек, это те, с кем контактировал третий инфицированный, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Третий пациент с коронавирусом – 35-летний мужчина, он отдыхал в Доминиканской республике. Вернулся в Пермь 11 марта, в тот же день появились признаки заболевания. 12 марта он самоизолировался, вызвал врача на дом. Были взяты анализы, 16 марта его госпитализировали. Выявлены все контактные лица, у них взяты анализы, почти в половине случаев результаты есть, они отрицательные", - сказал Камкин.

Напомним, 13 марта у пермяка, который вернулся из Франции был выявлен коронавирус. Второй заразившийся житель Перми – женщина. Она вернулась в столицу края 11 марта на одном самолете с первым зараженным – мужчиной, посещавшим Францию. Третий случай подтверждён 19 марта.