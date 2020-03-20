На жительницу Миасса, отказавшуюся сдавать анализы на коронавирус, снова подали в суд

Миасский городской суд частично удовлетворил административный иск Роспотребнадзора о принудительном лабораторном обследовании жительницы города Ларисы Я., которая в конце февраля вернулась из Италии, но отказалась сдавать анализы на коронавирус, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 29 февраля женщина вернулась из Италии. Она была предупреждена о том, что две недели будет находится под медицинским наблюдением, но отказалась обследоваться и сдавать анализы. Она не открывала дверь медработникам. 6 марта Миасский городской суд удовлетворил иск о принудительной госпитализации женщины в областной противотуберкулезный диспансер.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин, срок карантина у женщины прошел 14 марта.

"Врачи по два-три раза в день приходили к ней домой, пытаясь взять анализ и обследовать. В один из визитов дверь открыла ее мама и рассказала, что дочь самоизолировалась у них на даче. Место и других подробностей не сообщила. Срок карантина у женщины прошёл 14 марта, коллеги сообщили, что карантин закончился, она здорова. Второй иск был подан в связи с тем, что она не прошла принудительную госпитализацию", - рассказал он.